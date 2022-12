Vier Einbrüche oder zumindest Einbruchsversuche meldet die Polizei seit Mittwochabend. Der Schaden hielt sich insgesamt in Grenzen.

Der Versuch von Unbekannten, am Mittwochabend in eine Zahnarztpraxis in der Salzburger Straße (Gartenstadt) einzudringen, misslang. Es entstand lediglich ein Sachschaden von 200 Euro. Hingegen gelangten Unbekannte am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Pielachstraße (Oggersheim). Dort fiel ihnen Schmuck von noch unbekanntem Wert in die Hände. Bargeld in noch unbekannter Höhe stahlen Unbekannte ebenfalls am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr aus einer Erdgeschosswohnung im Brüsseler Ring (Pfingstweide). Erfolglos blieben sie hingegen in einem Wohnhaus im Johannisbeerweg (Gartenstadt). Ihr Einbruchsversuch misslang.

Zeugenhinweise in allen Fällen an die Kriminalpolizei, Telefon 0621 963-2773 oder Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.