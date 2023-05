Im Hemshof hat die Polizei am Donnerstagnachmittag einen Mann festgenommen, der auf offener Straße sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 72-Jährige kurz nach 15 Uhr von Zeugen gemeldet worden, die ihn auf dem Europaplatz beobachtet hatten. Mit der Hand in seiner Hose setzte der Mann seinen Weg in die Gräfenaustraße und in die Bürgermeister-Grünzweig-Straße fort. Dabei gab er sich unbeeindruckt davon, dass ihn mehrere Personen beobachteten.

Der Mann konnte schließlich von alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Er wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht, wo seine Personalien aufgenommen wurden. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei ermutigt anlässlich dieses Falls dazu, solche verdächtigen Beobachtungen sofort zu melden. Der Notruf 110 sei dafür tagsüber wie auch in der Nacht besetzt.