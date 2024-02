Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt hat am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr eine 32-jährige Einbrecherin festgenommen, nachdem sie versuchte, in eine Arztpraxis in der Bürgermeister-Fuchs-Straße in der Neckarstadt-West einzusteigen. Ein Zeuge beobachtete zuvor, wie die Frau sich an einer Fensterscheibe der Praxis zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Noch bevor sich die Täterin Zutritt zu den Praxisräumen verschaffen konnte, wurde sich von dem Streifenteam festgenommen. Die laufenden Ermittlungen lassen laut Polizei darauf schließen, dass die Frau für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnte.