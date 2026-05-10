Am Sonntagmorgen wurde ein 22-jähriger Mann aus Ludwigshafen dabei beobachtet, wie er taumelnd zu einem Auto lief und versuchte, die Tür zu öffnen, schreibt die Polizei. Bei einer Kontrolle durch die Polizei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Der daraufhin durchgeführte Alkoholtest ergab 0,89 Promille – deutlich zu viel. Deswegen behielten die Polizisten den Autoschlüssel, „um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern“, so die Polizei. Der Fahrzeugschlüssel könne vom kontrollierten Mann bei Nüchternheit wieder bei der Polizei abgeholt werden.