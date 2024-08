Am Sonntagnachmittag hat gegen 15 Uhr ein stark alkoholisierter 34-Jähriger in einer Gaststätte in der Frankenthaler Straße in Ludwigshafen für Aufregung gesorgt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Mann verhielt sich verbal aggressiv gegenüber den anderen Gästen, was den Betreiber der Gaststätte veranlasste, die Polizei zu informieren.

Auch den eintreffenden Polizeikräften gegenüber zeigte der Mann keine Einsicht und verhielt sich weiterhin aggressiv. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam.