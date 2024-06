Im Zusammenhang mit dem Messerangriff auf einen Mann vor dem Theresienkrankenhaus am 30. Mai hat die Polizei Details genannt. Am späten Abend sei ein 46-Jähriger nach dem Verlassen der Klinik von mehreren Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden, hieß es. Der Mann wurde den weiteren Angaben zufolge notoperiert und im Anschluss intensivmedizinisch behandelt. Die Verletzungen seien durch „scharfe Gewalt“ verursacht worden, so die Polizei. Darunter werden Stich- und Schnittverletzungen verstanden. Bei dem Angriff sei eine weitere unbeteiligte Person leicht verletzt worden. Dem Vernehmen nach soll es sich um eine Pförtnerin des Krankenhauses handeln. Die Täter seien unerkannt geflüchtet, so die Polizei. Ein Zusammenhang zwischen dem am darauffolgenden Tag erfolgten Messerangriff am Mannheimer Marktplatz, bei dem ein Polizist tödlich verletzt wurde, besteht laut der Mitteilung nicht. Zeugen können sich unter Telefon 0621 174 4444 bei der Polizei melden.