Kontaktbeamte der Polizei sind am Freitag, 24. April, mit einem Infostand im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim. Interessierte finden sie zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Kantor-Josef-Jacob-Platz in der Hauptstraße. Damit möchte die Polizei den direkten Dialog fördern, Fragen beantworten und sich den Anliegen annehmen, teilen die Beamten mit. Mit dabei ist auch Rheingönheims Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU). Wer nicht zum Stand kommen kann, aber Fragen zu Präventionsthemen hat, kann sich unter s.rlp.de/kE4ett5 informieren.