Eine Verfolgungsjagd hat sich die Polizei am frühen Mittwochmorgen in Friesenheim mit einem Rollerfahrer geliefert. Einer Polizeistreife war er gegen 2.45 Uhr in der Langgartenstraße aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als er die Polizei sah, drückte der Rollerfahrer weiter aufs Tempo und versuchte zu flüchten. Im Bereich der Teichgasse schaltete der Rollerfahrer zudem das Licht aus. Wegen der sehr hohen Geschwindigkeit des Rollers brach die Polizei die Verfolgung ab. Das Gefährt wurde kurze Zeit später in der Teichgasse verschlossen entdeckt. Das Kennzeichen war als verloren gemeldet. Die Polizei stellte den Roller sicher und bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.