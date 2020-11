Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in der Mannheimer Oststadt eine Party in einer Privatwohnung aufgelöst. Laut Polizeibericht hatten sich Nachbarn über nächtliche Ruhestörungen beklagt. Eine Polizeistreife fuhr vor Ort in die Schwetzinger Straße. In der Wohnung hielten sich mehr Menschen auf, als durch die aktuelle Corona-Verordnung der Stadt erlaubt ist. Die Beamten trafen Gäste aus insgesamt fünf Haushalten in der Wohnung an. Ein 23-jähriger Bewohner ignorierte die Aufforderungen der Beamten, die Auflagen einzuhalten und die Party zu beenden. Er drückte mit Gewalt gegen die Tür, beleidigte die Einsatzkräfte und leistete bei der sich anschließenden Festnahme körperlichen Widerstand. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, heißt es weiter im Polizeibericht. Der 23-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Die übrigen Partygäste werden sich wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung verantworten müssen.