Rund neun von zehn Straftaten werden nach Angaben des Ludwigshafener Polizeipräsidiums durch Hinweise aus der Bevölkerung bekannt – die Menschen vor Ort leisten also einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und Bekämpfung von Kriminalität. Nicht zuletzt deshalb ist ein offener Austausch zwischen Polizei und Bevölkerung unverzichtbar, und der soll am Sonntag, 17. Mai, in Maudach gepflegt werden. Dann sind Kontaktbeamte der Polizei ab 12 Uhr mit einem Infostand auf dem Bruchfest an der Bruchfesthalle vertreten, stehen für direkte Gespräche bereit, beantworten Fragen und nehmen sich auch sonstiger Anliegen an. Wer Fragen zum Thema Prävention hat, an dem Tag aber nicht persönlich vorbeikommen kann, findet im Internet unter der Adresse https://s.rlp.de/kE4ett5 Informationsmaterialien von Präventionsexperten. Aktuelle Polizeimeldungen und Veranstaltungshinweise der Polizei aus der Vorder- und Südpfalz gibt es auch im Whatsapp-Kanal des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter https://s.rlp.de/bgkTn.