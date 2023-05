Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schnell die E-Mails checken, Kommentare auf Instagram schreiben oder eine Sprachnachricht verfassen? Alles was vom fließenden Straßenverkehr ablenkt, ist eine reale Gefahr. Schließlich bewegt sich in diesen Momenten eine oft tonnenschwere Maschine praktisch im Blindflug fort. Darum geht es bei den europaweiten „Roadpol Safety Days“. Am Montag wurde in Ludwigshafen kontrolliert.

Ablenkung ist eine unterschätzte und vor allem schwer feststellbare Ursache von Verkehrsunfällen. Deshalb kontrollierten die Beamten der Polizeidirektion Ludwigshafen am Montag verstärkt