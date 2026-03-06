Die Polizei hat am Donnerstag bei einer Großkontrolle am Kreuz Rheingönheim (B44/B9) in Ludwigshafen zahlreiche Verstöße festgestellt. Laut Bericht überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik von 10 bis 13 Uhr den Verkehr in Fahrtrichtung Frankenthal. Dabei entdeckten sie unter anderem mehrere Verstöße gegen die Anschnallpflicht, nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge und Handy-Nutzung am Steuer. Zwei Autofahrer standen unter Drogeneinfluss, zwei weitere hatten keine gültige Fahrerlaubnis, und drei Fahrzeuge waren ohne Haftpflichtversicherung unterwegs. Gegen diese Fahrer wurden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. Zudem vollstreckten die Beamten einen Haftbefehl gegen einen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sieht in der Kontrolle einen „wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und inneren Sicherheit“.