Mit THC im Blut war ein 24-Jähriger am Dienstagmittag in der Mannheimer Straße in Oggersheim unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Fahrer eines Kleintransporters und bemerkte dabei, dass er vermutlich unter Drogen stand. Ein freiwilliger Urintest bestätigte die Vermutung der Polizei. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn läuft nun laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Außerdem wird die Führerscheinstelle prüfen, ob er seinen Führerschein behalten darf.