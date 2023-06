Bei vielen Verkehrsunfällen spielen Drogen und Alkohol eine Rolle. Mit einer Aktionswoche will die Polizei Verkehrsteilnehmer auf die Risiken im Straßenverkehr hinweisen. Am Freitag wurde unter anderem auf der Konrad-Adenauer-Brücke an der Abfahrt in die Ludwigshafener Innenstadt eine Kontrollstelle eingerichtet. 33 Beamte der Polizeidirektion Ludwigshafen waren von 18 Uhr bis 2 Uhr im Einsatz. Sie kontrollierten 439 Fahrzeuge. Bei sechs Fahrern wurden Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eingeleitet. In zwei Fällen wird wegen unerlaubten Drogenbesitzes ermittelt. Drei Fahrzeugführer hatten keinen Führerschein. 19 Autoinsassen hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Sieben Fahrer hantierten mit dem Handy am Steuer herum. Für 49 Fahrzeuge gab’s einen Mängelbericht, wie die Polizei weiter bilanziert.