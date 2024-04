Beim 7. Fahndungs- und Sicherheitstag der Polizei sind am Mittwoch und Donnerstag über 2400 Menschen in Mannheim und Heidelberg sowie im Rhein-Neckar-Kreis kontrolliert worden. Fast 600 Beamte waren im Einsatz. Die Bilanz: 17 Personen, die zur Fahndung ausgeschrieben waren, wurden festgenommen. Durchsucht wurden 239 Personen, 127 Fahrzeuge und acht Objekte. Dabei wurden kleinere Mengen an Drogen sowie sechs Waffen sichergestellt, wie die Polizei weiter mitteilte. Insgesamt 176 Straftaten und 266 Ordnungswidrigkeiten wurden registriert, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz, das Ausländerrecht sowie verkehrsrechtliche Verstöße. Vier Führerscheine wurden einbehalten. Die Polizei erreichte an Infoständen, bei Vorträgen und Fußstreifen rund 330 Menschen und verteilte etwa 700 Infoflyer. Die Mannheimer Polizeivizepräsidentin Ulrike Schäfer betonte, dass die Zusammenarbeit verschiedener Behörden beim Sicherheitstag eine effektive Strafverfolgung ermöglich und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürger beitrage.