109 Fahrzeuge hat die Polizei zwischen Donnerstag, 1. Oktober, und Montag, 5. Oktober, in Ludwigshafen kontrolliert. Der Fokus lag dabei auf technischen Veränderungen an den Autos und auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Das Ergebnis: Fünf Personen saßen laut Polizei unter der Wirkung von berauschenden Mitteln am Steuer. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Neun Fahrzeuge waren derart technisch verändert, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Außerdem wurden bei den Kontrollen 22 Ordnungswidrigkeiten und Verwarnungen ausgesprochen.