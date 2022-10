Ein leicht bekleideter Mann hat sich am Samstag in der Hindenburgstraße (Mundenheim) vor zwei Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren entblößt. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten die Kinder flüchten und sich einer Passantin anvertrauen. Diese alarmierte die Polizei.

Nach umfangreiche Ermittlungen konnte ein 53-Jähriger als Täter identifiziert werden. Beamte trafen ihn noch am gleichen Tag in seiner Wohnung an. Der Mann muss sich nun wegen der exhibitionistischen Handlung verantworten.