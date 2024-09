Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen wird im Oktober verstärkt Geschwindigkeitskontrollen machen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Angekündigt sind Kontrollen am 1. Oktober im Bereich Frankenthal, am 9. Oktober im Bereich Limburgerhof, am 18. Oktober im Bereich Waldsee und am 29. Oktober im Bereich Maxdorf. Auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten können Kontollen stattfinden.

Wegen zu hoher oder nicht angepasster Geschwindigkeit gab es 2023 im Gebiet des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 2062 Verkehrsunfälle, 2022 waren es laut Polizei noch 1896.