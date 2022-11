Gewusst wie: Die Polizei hat einen entlaufenen Hund in Ludwigshafen mit Schmackhaftem geködert. Das freilaufende Tier wurde den Beamten von Anwohnern in der Mundenheimer Straße (Süd) gemeldet. Dort entdeckten Polizeikräfte den verängstigten Vierbeiner – und hielten ihm ein Putenbrustbrötchen hin, um Vertrauen zu dem Hund aufzubauen, wie es im Bericht heißt. Das funktionierte. Der Hund folgte den Polizisten. Da sich vor Ort Hinweise auf das Zuhause des Hunds ergaben, nahmen ihn die Beamten an die Leine und führten ihn in die entsprechende Richtung. Auf dem Heimweg kam ihnen der Besitzer bereits entgegengelaufen und nahm seinen Ausreißer wieder in Empfang.