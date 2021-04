Straftäter machen während der Pandemie keine Pause. Im Gegenteil, insbesondere Betrüger nutzen die Situation aus und erfinden immer neue Maschen, um potenzielle Opfer hinters Licht zu führen. Die Zentrale Prävention informiert Interessierte daher zum Thema Betrug in einer Online-Veranstaltung am 6. Mai, 16 Uhr. In der Veranstaltung stellt Polizeihauptkommissar Rayk Schomburg altbekannte, aber auch neue Maschen vor und gibt Tipps, wie man sich schützen kann. Für die Teilnahme wird ein PC, Notebook oder Tablet/Smartphone mit aktuellem Browser, stabiler Internetverbindung und Tonwiedergabe (Lautsprecher, Kopfhörer) benötigt. Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich unter https://s.rlp.de/Betrugsmaschen. Weitere Infos zu Betrugsmaschen und Tipps der Kriminalitätsprävention gibt es im Netz unter www.polizei-beratung.de.