So mancher Bewohner der Schwetzingerstadt in Mannheim dürfte sich am Sonntagvormittag gewundert haben, dass eine Drohne über dem Stadtteil kreiste. Die Erklärung dafür hat etwas mit einer Kulturveranstaltung zu tun, die in der Kunsthalle stattfand. Die Schriftstellerin, Schauspielerin und Regisseurin Emine Sevgi Özdamar hat den Schillerpreis der Stadt Mannheim verliehen bekommen. Als Laudator kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in das Museum. Wie ein Sprecher der Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, war die Drohne im Einsatz, um zur Sicherheit des deutschen Staatsoberhaupts beizutragen. Bislang sei das bei prominenten Besuchern in Mannheim zwar nicht unbedingt üblich gewesen. Es sei aber auch nicht das erste Mal gewesen, dass eine Drohne in die Luft geschickt wurde.