Autofahrer haben am Sonntagvormittag der Polizei eine Frau gemeldet, die am Giulini-Knoten (Mundenheim) hinter einer Leitplanke an einer Auffahrt zur B 44 laufen würde. Eine Streife fuhr vor Ort und entdeckte eine 80-Jährige, die verzweifelt nach ihrem Mobiltelefon suchte. Die Frau erzählte den Beamten, dass sie das Handy auf das Dach ihres Autos gelegt hatte, es vergessen habe und dann losgefahren sei. Dann wollte sie auf die Bundesstraße auffahren, bemerkte den Fehler und machte sich auf die Suche. Die Polizisten begleiteten die Seniorin zurück zu ihrem Wagen. Das Streifenteam suchte anschließend selbst den Grünstreifen ab und fand schließlich das Mobiltelefon. Die Beamten überreichten den Fund der 80-Jährigen, die glücklich gewesen sei, wie es weiter im Polizeibericht heißt.