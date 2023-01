Allen Warnungen zum Trotz werden der Polizei täglich Fälle von Betrug am Telefon geschildert. Erst am Dienstagmittag erhielt eine 71-jährige Ludwigshafenerin wieder eine Whatsapp-Nachricht, vermeintlich von ihrem Sohn. Der Mann gab an, eine neue Handynummer zu besitzen. Er bat die Seniorin, eine Rechnung in Höhe rund 1800 Euro zu begleichen. Der Betrug flog erst auf, als die Frau den Betrag bereits überwiesen hatte. Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert seien, gelinge es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erbeuten, warnt die Polizei. Mit Betrugsmaschen wie dem „Enkeltrick“, sogenannten Schockanrufen oder von „falschen Polizeibeamten“ werde fast ausschließlich auf Senioren abgezielt. Auch ihnen rät die Polizei, sich zu wappnen.

Präventionsexperten beraten

Geschulte Präventionsexperten geben auch vor Ort Tipps zum Schutz gegen Betrugsmaschen. So bieten sie an, am Dienstag, 24. Januar, 14 Uhr, in die Stadtteilbibliothek Ruchheim, Fußgönheimer Straße 13, zu kommen. Die kostenlose Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem evangelischen Krankenpflegeverein Ruchheim. Dafür müssen sich mindestens acht Interessierte anmelden bis spätestens 20. Januar. Möglich ist das telefonisch unter 06237 590368 oder per E-Mail an stadtbibliothek.ruchheim@ludwigshafen.de. Generell ist das Präventionsteam telefonisch unter 0621 9631515 von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr für kostenlose Beratungen zu Betrugsdelikten zu erreichen.