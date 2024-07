Im Bereich des Ludwigshafener Hauptbahnhofs parken seit einigen Wochen Fahrzeuge älteren Baujahrs mit auswärtigem Kennzeichen. Wie die Polizei mitteilt, waren an den Fahrzeugen bereits verschiedene Kennzeichenkombinationen angebracht, welche jedoch nicht auf die Fahrzeuge ausgegeben wurden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs, beziehungsweise wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Hinweise auf die Halter bestehen keine, weshalb die Polizei nun um Mithilfe bittet.

Polizei sucht Zeugen

Wer Personen gesehen hat, die sich in dem Bereich aufhalten und an den Fahrzeugen tätig sind, kann sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 melden, Telefon 0621 963-2122 oder E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.