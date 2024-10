Polizeibeamte haben am Montag gegen 14 Uhr in der Rheinuferstraße (Mitte) zwei Motorroller gefunden. Laut Polizei war ein Roller durch ein Feuer beschädigt worden. An dem zweiten Roller waren Fahrzeugteile entwendet worden, heißt es im Bericht. Beide Roller stammten aus vergangenen Diebstählen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die beobachtet haben, wer die beiden Roller dort abgestellt hat. Hinweise an die Inspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.