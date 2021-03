Zwei Einschusslöcher hat die Polizei am Sonntag an einer Eingangstür in einem Mehrfamilienhaus in Oggersheim gefunden. Zeugen hatten um 3.13 Uhr zwei Schüsse im Bereich der Straße gehört und laut Polizei eine dunkel gekleidete Person beobachtet, die wegrannte. Das betroffene Mehrfamilienhaus steht in der Friedrich-Naumann-Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.