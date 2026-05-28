Beamte haben in Altrip bei der Durchsuchung der Wohnung eines 23-Jährigen große Mengen Drogen und eine scharfe Schusswaffe gefunden. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Frankenthal stand der Mann seit Anfang des Jahres im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu handeln. Die Einsatzkräfte stellten rund 900 Gramm Amphetamin, etwa 100 Gramm Kokain, rund 2,5 Kilogramm Cannabisprodukte sowie rund 1800 Euro Bargeld sicher. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain, Amphetamin und Cannabis in nicht geringen Mengen unter Mitführen einer Schusswaffe. Der Tatverdächtige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.