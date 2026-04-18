Den Diebstahl eines Fahrrads aus einem Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus in der Yorckstraße nimmt die Polizei zum Anlass für eine Empfehlung. Das Rad war zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, entwendet worden. Die Polizei empfiehlt, Fahrräder möglichst in verschlossenen Räumen oder an fest verankerten Gegenständen mit hochwertigen Schlössern zu sichern. Insbesondere geübte Täter sind in der Lage, auch einfache Sicherungen innerhalb kurzer Zeit zu überwinden. Zudem sollte die Rahmennummer notiert und idealerweise ein Fahrradpass angelegt werden, um die Fahndung zu erleichtern. Auch der Einsatz von Videokameras kann zur Abschreckung beitragen, ist jedoch rechtlich nur zulässig, wenn ausschließlich private Kellerräume überwacht werden und keine gemeinschaftlich genutzten Bereiche erfasst werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.