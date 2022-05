Die 56-jährige Karin Else Reber aus Ludwigshafen wird vermisst. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die Frau am Mittwoch zuletzt im Stadtteil Hemshof gesehen. Seitdem ist sie verschwunden. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Mögliche Anlaufstellen könnten im Raum Ludwigshafen oder in Beindersheim bei Frankenthal sein. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise über den Verbleib der Vermissten. Die Frau ist 1,75 Meter groß und schlank. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie weiß-pinkfarbene Sportschuhe, ein blaues T-Shirt und Jeans. Auffällig sei ihr Schmuck: eine Goldkette mit drei Herzen sowie ein Ring mit Gravur. Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 entgegen.