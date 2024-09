Eine Zeugin hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr beobachtet, wie ein Mann in Ludwigshafen in der Karl-Lochner-Straße ( Oggersheim) mit heruntergelassener Hose masturbierte. Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Nähe einer Schule. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung, als die Frau kurz abgelenkt war.

Der Täter wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank und bekleidet mit einer blauen Jacke und dunkler Hose beschrieben.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.