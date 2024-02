Das für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen in Vorder- und Südpfalz zuständige Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen sucht auch Fachkräfte, die keine Uniform tragen. „Damit der Laden läuft“, wie es in einer entsprechenden Mitteilung der Behörde heißt, benötige das Präsidium auch die Unterstützung von Fachkräften in den Bereichen Verwaltung, IT oder Haustechnik. In der Abteilung Polizeiverwaltung, Referat Liegenschaften, seien zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen als Haustechniker/in unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Neben allgemeinen handwerklichen Arbeiten und verantwortungsvollen Aufgaben im Bereich Gebäudesicherheit gehörten mitunter verschiedene Fahrdienste zum Job einer Haustechnikerin oder eines Haustechnikers. Ein umfangreiches Fahr- und Sicherheitstrainings werde dazu von der Polizei Rheinland-Pfalz angeboten.

Die Behörde wirbt für einen krisenfesten Arbeitsplatz mit vielfältigen Aufgaben, flexiblen Arbeitszeitmodellen und einer attraktiven Altersvorsorge. Die Bewerbungsfrist endet am 6. März.

Noch Fragen?

Weitere Voraussetzungen und Anforderungen sowie Informationen zur Bewerbung finden Interessierte im Netz unter https://s.rlp.de/PV53EA. Weitergehende Auskünfte erhält man auch telefonisch unter 0621 963-1634 oder 963-1651 direkt bei Mitarbeitern der Behörde.