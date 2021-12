Gelungener Auftakt beim Heimsieg in der Eberthalle: Die Polizeiinspektion 2 und Handball-Zweitbundesligist Eulen Ludwigshafen machen sich gemeinsam stark für die Bürger in Ludwigshafen. Am 8. Dezember unterzeichneten die Leiterin der Inspektion 2, Polizeirätin Katja Brill, und die Verantwortliche für Marketing und Veranstaltungsmanagement der Eulen, Julia Ost, einen Kooperationsvertrag. Beide wollen unter dem Motto „Wir gemeinsam für LU“ mehrere Kampagnen organisieren. Am Freitagabend wurde das Vorhaben beim Heimspiel der Eulen gegen den VfL Lübeck-Schwartau (29:26) umgesetzt. Beamte der Inspektion 2 und der Zentralen Prävention standen den Handballfans für Fragen rund um das Thema Betrugsdelikte zum Nachteil von älteren Menschen bereit. Die Polizeikräfte verteilten Infomaterial mit hilfreichen Tipps und führten rund 60 Beratungsgespräche. „Die Aktion wurde von den Besuchern gut angenommen“, berichtet die Polizei von anregenden Gesprächen.