Mit einem tierischen Einsatz hat es die Polizei am Samstagabend in Rheingönheim zu tun gehabt. Um 21.20 Uhr wurden zwei freilaufende Schafe in der Hauptstraße gemeldet. Laut Polizei konnten die Schafe eingefangen werden und warten nun im Wildpark Rheingönheim darauf, von ihrem Eigentümer abgeholt zu werden.