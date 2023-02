Die Polizei hat am Montagabend einen pöbelnden Fahrgast aus einem Linienbus in Friesenheim eskortiert. Laut Polizeibericht hatte der Busfahrer gegen 20.30 Uhr in der Carl-Bosch-Straße eine neben ihm fahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam gemacht. Nachdem die Fahrzeuge gehalten hatten, betraten die Beamten den Bus. Der Fahrer sagte, der Fahrgast habe ihn beschimpft, nachdem es ein Missverständnis wegen eines Haltewunsches gab. Die Polizisten begleiteten den Fahrgast aus dem Bus, der dann die Fahrt fortsetzte.