Auf frischer Tat ertappt wurden am Sonntag gegen 10 Uhr ein 22-Jähriger und ein 33-Jähriger. Sie waren laut Polizei gerade dabei, Metall aus einem Container eines Großmarkts in der Oderstraße in Oggersheim zu stehlen und in einen Transporter zu verladen, als eine Streife der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 auf sie aufmerksam wurde. Den beiden Polizisten gegenüber räumten die beiden Männer den Diebstahl ein. Das Metall wurde wieder in den Container verladen, sodass kein Sachschaden entstand. Der 22-Jährige und der 33-Jährige müssen sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.