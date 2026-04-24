Bei Kontrollen in Ludwigshafen-Oggersheim hat die Polizei am Donnerstag mehrere E-Scooter-Fahrer geprüft und dabei Verstöße festgestellt. Ein 14- und ein 15-Jähriger führten ihren E-Scooter ohne entsprechendes Kennzeichen und gültigen Versicherungsschutz. Zwei weitere Jugendliche waren mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen und auch ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs, berichtet die Polizei. Sie weist darauf hin, dass zum 1. März der jährliche Wechsel der Versicherungskennzeichen anstand. Wer sein Kennzeichen noch nicht von Grün auf Schwarz gewechselt hat, sollte das laut Polizei unverzüglich in die Wege leiten und bis dahin Fahrten mit dem betreffenden Fahrzeug unterlassen. Die Polizei kündigt zudem an, auch künftig verstärkt zu kontrollieren.