Mit 20 Kilogramm Kupferkabelk in einer Tasche ist ein Kupferdieb am Donnerstag der Polizei ins Netz gegangen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den 29-Jährigen gegen 19 Uhr dabei beobachtet, wie der von einer Baustelle in der Wittelsbachstraße Kabel entwendete und anschließend flüchtete, so die Polizei in einer Mitteilung.

Aufgrund der Personenbeschreibung stellte die Polizei den Täter in Nähe auf einem Fahrrad fest. Die 20 Kilogramm Kupferkabel führte er in einer Tasche mit. Der 29-Jährige kam anschließend zu einer Polizeidienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde.