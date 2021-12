Der Polizei ist es am Samstag um 23.45 Uhr gelungen, einen Fahrraddieb in Süd auf frischer Tat zu ertappen. Der 26-jährige Ludwigshafener gab allerdings gegenüber den Beamten nachweislich falsche Personalien an und war betrunken. Den 26-Jährigen erwartet nun laut Polizei ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts des Fahrraddiebstahls sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der falschen Namensangabe.