Die Mannheimer Polizei hat am Donnerstagabend in der Neckarstadt mal wieder einen sogenannten Autoposer aus dem Verkehr ziehen können. Die Kontrolle lohnte sich gleich doppelt: Der Mann 29-Jährige hatte nämlich nicht nur sein Auto getunt, sondern stand zudem unter Drogeneinfluss. Der BMW fiel einer Polizeistreife gegen 18 Uhr wegen lauter und dumpfer Auspuffgeräusche auf der Friedrich-Ebert-Brücke auf. Daher entschlossen sich die Polizisten zu einer Kontrolle. Dabei merkten sie sofort, dass der Fahrer offenbar Drogen konsumiert hatte. Ein Test reagierte positiv auf Cannabis. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Verkehrsspezialisten der Polizei technische Veränderungen an der Auspuffanlage und eine unzulässige Rad- und Reifenkombination fest. Der BMW wurde sichergestellt und wird von einem Sachverständigen noch eingehend überprüft. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Verdacht des Drogenbesitzes sowie mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Die Mannheimer Polizei hat vor Wochen schon angekündigt, Autoposer konsequent verfolgen zu wollen.