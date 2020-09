Um streng gegen den Lärm in den späten Abendstunden auf der Neckarwiese und am Neckarvorland in Mannheim vorzugehen, hat die Polizei am Freitagnacht grölende Fußgänger aber auch Fahrer mit laut röhrenden Autos kontrolliert und ihnen Platzverweise erteilt. Bis in die frühen Morgenstunden überwachten Beamte aus Mannheim, Heidelberg, Göppingen und Bruchsal insbesondere die Uferstraße und benachbarte Wege im Stadtteil Neuenheim. Die Neckarwiese sei gut besucht gewesen, und Anwohner hätten sich über Lärm beschwert. Als die Polizei Feierende ansprach, seien einige uneinsichtig gewesen und erhielten einen Platzverweis.

Lärm wird gemessen

Ordnungsbeamte haben außerdem ab 23 Uhr den Lärm gemessen – die Ergebnisse werden noch ausgewertet. Bei einer stationären Kontrolle in der Uferstraße zwischen Mitternacht und 1 Uhr fielen elf Poser auf, die unnötig Gas gegeben haben oder ziellos hin- und herfuhren. Den Autofahrern sowie 14 Fußgängern, die auf ihrem Nachhauseweg laut grölten wurden Platzverweise erteilt und die Personalien wurden aufgenommen. Die gemeinsamen Kontrollaktionen des Polizeipräsidiums Mannheim und der Stadt Heidelberg sollen bis auf Weiteres fortgeführt werden.