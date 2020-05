Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei in der Ludwigstraße (Innenstadt) zwei Männer festgenommen, die Kupferkabel gestohlen hatten. Wie die Polizei berichtet, wurden die Diebe beim Ausladen einer größeren Menge von Kupferkabeln aus ihrem Pkw ertappt. Beim Anblick der Funkstreife flüchteten sie zunächst in ein Mehrfamilienhaus. Bei den aufgefundenen Kabeln handelt es sich unter anderem um eine schwere Gummischlauchleitung in der Dimension 4 mal 50 Quadratmillimeter. Die Geschädigten des Kabeldiebstahls und Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621/963-2122 in Verbindung setzen.