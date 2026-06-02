Wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens ermittelt die Polizei in Ludwigshafen-Friesenheim gegen den Fahrer eines schwarzen Mercedes.

Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug am Montag gegen 19.20 Uhr in der Sternstraße unterwegs. Der Fahrer soll mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrere Verkehrsteilnehmer überholt haben. An der Kreuzung Sternstraße/Erzbergerstraße bog der Mercedes anschließend nach rechts ab.

Ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer gab zudem an, von dem bislang unbekannten Fahrer durch eine Geste bedroht worden zu sein. Der Mercedes war mit insgesamt vier Personen besetzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.