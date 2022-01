Die Polizei führt Ermittlungen gegen eine mutmaßlichen Betrüger, der vorgibt, Spenden für Ponys der Pferderennbahn in Worms zu sammeln. Der ältere Mann war laut Polizeibericht am Donnerstag in Oggersheim unterwegs, wo er um 12.10 Uhr bei eine Frau in der Niedererdstraße klingelte. Die Frau gab ihm 30 Euro. Doch irgendwie kam ihr später die Spendenaktion merkwürdig vor. Die Frau rief bei der Pferderennbahn in Worms an, wo ihr mitteilt wurde, dass es keinen Spendensammler gebe. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Die Oggersheimerin hatte sich das Kennzeichen des Mannes gemerkt und konnte eine Personenbeschreibung geben. Die Polizei ermittelte einen 72-jährigen Mann als Tatverdächtigen und sucht nun weitere Betroffene, bei denen der angebliche Spendensammler aufgetaucht ist. Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 963-2403.