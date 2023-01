Ein Unbekannter soll am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr in Friesenheim versucht haben, einen Zwölfjährigen am Riedsaumpark anzusprechen und in ein Fahrzeug zu ziehen. Der Junge rannte zum Sekretariat seiner in der Nähe befindlichen Schule und meldete den Vorfall. Die Schule informierte die Polizei und auch die Eltern. Die Polizei führte anschließend umfassende Ermittlungen und Vernehmungen sowie eine Begehung vor Ort durch. Laut den Beamten ergaben sich jedoch keine konkreten Anhaltspunkte auf eine mögliche Straftat. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773 .