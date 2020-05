Eine Drohne hat laut Polizei am Donnerstagabend für Aufregung im Wohngebiet Melm gesorgt. Eine Frau hatte um 18.30 Uhr der Polizei gemeldet, dass die Drohne mehrfach in etwa 50 Metern Höhe über die Dächer der Häuser geflogen sei. Die Drohne sei auch mit einer Kamera ausgestattet gewesen. Ob Aufnahmen gemacht wurden, ist nicht bekannt. Wer Hinweise auf den Piloten der Drohne geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403 zu wenden.