Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Einbrüche und Einbruchsversuche im Stadtgebiet. Unter anderem sind Unbekannte in die Kellerabteile zweier benachbarter Mehrparteienhäusern in der Westendstraße (Mitte) eingebrochen. Laut Polizei wurden ein Werkzeugkoffer, ein E-Bike und ein Reisekoffer gestohlen. Schaden: rund 2700 Euro. Hinweise zu diesen beiden Fällen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.

In Bäckerei eingedrungen

Einen weiteren Einbruch hat es in der Nacht auf Montag in einer Bäckerei in der Schillerstraße (Oggersheim) gegeben. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-222.

Zu Einbruchsversuchen ist es sowohl bei einem Nagelstudio in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte) als auch einem Kiosk in der Kanalstraße (Hemshof) gekommen. Wie die Polizei berichtet, sollen beide Taten zwischen 1. und 3. April stattgefunden haben. Es gelang den Unbekannten aber jeweils nicht, in die Gebäude einzudringen. An dem Nagelstudio entstand ein Schaden, der auf rund 200 Euro geschätzt wird. Auch an dem Kiosk gab es einen Schaden durch Hebelspuren, dessen Höhe allerdings noch ermittelt wird, so die Polizei. Hinweise zu beiden Fällen unter Telefon 0621 963-2773.