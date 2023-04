Unbekannte sind am Mittwochabend in das seit Ende 2021 geschlossene Rathaus-Center eingedrungen. Nach weiteren Angaben der Polizei handelte es sich um drei Personen, die um 22.09 Uhr in dem ehemaligen Einkaufszentrum über einen Bewegungsmelder Videoüberwachungskameras und einen Alarm auslösten. Mehrere Polizeistreifen fuhren vor Ort. Doch als die Beamten am Center waren, waren die Einbrecher verschwunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs. In der Vergangenheit war es durch Einbrecher zu Vandalismus mit erheblichem Sachschaden gekommen. Unter anderem wurde die Löschwasseranlage aufgedreht und im Rathausturm liefen über 200.000 Liter Wasser aus, was einen Schaden von über 100.000 Euro verursachte. Der Wasserschaden hat zudem das Abrissprojekt um einige Wochen zurückgeworfen. Auf der Baustelle wurde auch Werkzeug gestohlen. Die Polizei wertet nun die Videoüberwachungsbilder aus und hofft auf Hinweise von Zeugen, denen Verdächtiges im Umfeld des Rathaus-Centers am Mittwochabend aufgefallen ist. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.