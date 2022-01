Per Botschaften über einen Nachrichtendienst hat ein 41-jähriger Mannheimer seine Ex-Frau und weitere Personen am Montagabend laut Polizei massiv bedroht. Die Beamten gingen von einer psychischen Ausnahmesituation aus. Nachdem die Frau und weitere Angehörige von der Polizei in Sicherheit gebracht worden waren, betraten Spezialkräfte der Polizei die Wohnung des Mannes in der Schwetzingerstadt kurz vor 2 Uhr am frühen Dienstagmorgen. Der Beschuldigte, bei dem mehr als 1,1 Promille Alkohol gemessen wurden, wurde in Gewahrsam genommen. Er soll in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert werden.