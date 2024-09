Mit allerlei Tierchen hat es die Polizei offenbar an diesem Wochenende in der Region zu tun. Dies geht zumindest aus einer Mitteilung der Beamten hervor. Zu Beginn des Wochenendes kam es im Laufe des Samstagvormittags gleich zu mehreren Einsätzen mit tierischem Anlass. Allein in der Zeit von 6 bis 12 Uhr mittags mussten zwei entlaufene Hunde eingefangen und eine Katze vom Baum gerettet werden.

Doch damit nicht genug. In Wiesloch konnte ein Huhn eingefangen und den Besitzern übergeben werden. Eine unglückliche Landebahn hatte sich ein offenbar verletzter Greifvogel ausgesucht, der im Bereich des Walldorfer Kreuzes auf dem Standstreifen der Autobahn landete und die Autobahnpolizei beschäftigte. Der Vogel konnte durch die Tierrettung eingefangen und weiter versorgt werden.

Zu guter Letzt wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern ein Igel gemeldet der im Mannheimer Fahrlachtunnel unterwegs war. Dieser hatte aber vor Eintreffen der Polizei offenbar den Tunnel wieder verlassen.