In Ludwigshafen hat sie schon einen gewissen Bekanntheitsgrad – und der wird sich wohl bald aufs ganze Land ausdehnen. Denn Hayat Erten ist die erste Beauftragte für Integration bei einer rheinland-pfälzischen Polizeibehörde. Am 1. Februar hat die 53-Jährige ihren Dienst beim Präsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen angetreten. Die Stelle für das Pilotprojekt ist auf zwei Jahre befristet. Erten setzte sich unter mehr als 30 Bewerbern durch. Mehr über Erten und ihre Aufgaben lesen Sie hier.